ISW: Делегации США провели раздельные встречи с украинско-европейской и российской сторонами в Майами

CentralAsia (CA) - Делегации США провели раздельные встречи с украинско-европейской делегацией и российской делегацией в Майами 19 и 20 декабря соответственно, сообщает Институт изучения войны (ISW) в оценке российской наступательной кампании от 20 декабря 2025 года.

Специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уитков и бывший старший советник президента США Джаред Кушнер встретились 19 декабря с секретарём Совета обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майором Андреем Гнатовым. Умеров заявил, что европейские представители также присоединились к переговорам по приглашению США. Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании присоединились к американо-украинским переговорам 19 декабря. По его данным, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани также участвовали в переговорах. Главный российский переговорщик и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиний (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря для встречи с Уитковом и Кушнером. Reuters сообщило со ссылкой на российский источник, что встречи между Дмитриевым и украинской делегацией не будет.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны пойти на компромиссы для прекращения войны, после того как президент России Владимир Путин 19 декабря подтвердил свою приверженность полным военным целям. Рубио отметил 19 декабря, что украинско-российские переговоры о прекращении войны потребуют от обеих сторон «что-то отдать» и что США пытаются выяснить, «что обе стороны готовы предложить». Путин использовал свою «Прямую линию» 19 декабря для изложения своих требований к будущему мирному урегулированию — тех же требований, с которыми он начал полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, 20 декабря подтвердил свою готовность провести президентские выборы в Украине как шаг к прекращению российской войны. Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине, если будут созданы условия для украинских властей для обеспечения «надлежащих, достойных и демократических выборов». Зеленский отметил, что МИД Украины работает над подготовкой необходимой инфраструктуры для проведения выборов за рубежом, поскольку число украинских граждан, проживающих за границей, увеличилось. Зеленский также отметил, что украинские военные должны иметь возможность участвовать в выборах и что должны присутствовать международные наблюдатели и действовать режим прекращения огня, даже временный. Нежелание России вести добросовестные переговоры и идти на компромисс от своих требований полной капитуляции Украины продолжает демонстрировать необходимость надёжных гарантий безопасности для обеспечения устойчивого мира и предотвращения новой российской агрессии. Однако Кремль неоднократно отвергал такие гарантии безопасности.

Украинские силы нанесли удары по российским военным и нефтяным объектам в ночь с 19 на 20 декабря. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что силы СБУ поразили два российских истребителя Су-27 на авиабазе Бельбек близ оккупированного Севастополя в Крыму. СБУ сообщила, что один из самолётов нёс боеприпасы и выруливал на боевое задание в момент удара, который уничтожил самолёт. СБУ опубликовала геолокационные кадры, показывающие попадание украинских дронов в Су-27. Украинские силы нанесли удары по радиолокационным системам дальнего радиуса действия, системам ПВО и истребителю-перехватчику МиГ-31 на авиабазе Бельбек в ночь с 17 на 18 декабря. Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские силы поразили российскую радиолокационную систему РСП-6М2 в ночь с 19 на 20 декабря, которую российские силы использовали для обеспечения посадки самолётов в условиях плохой видимости, близ оккупированного Красносельска в Крыму. Генеральный штаб Украины сообщил, что несколько украинских дронов также поразили патрульный катер проекта 22460 типа «Охотник», патрулировавший близ нефтегазового месторождения и буровой установки на Филановском месторождении в Каспийском море, и что Украина проводит оценку повреждений. Украинский проект по мониторингу открытых источников оценил, что украинские силы использовали беспилотные летательные аппараты FP-2 большой дальности и, вероятно, поразили патрульный катер «Расул Гамзатов». Украинские силы нанесли удары по нефтяной инфраструктуре Филановского месторождения трижды с 10 декабря.

Три беспилотника — по меньшей мере два из которых являются российскими моделями — вошли в воздушное пространство Турции или упали на её территорию с 15 декабря. Министерство национальной обороны Турции сообщило 15 декабря, что турецкие и натовские силы сбили беспилотник, приближавшийся к турецкому воздушному пространству со стороны Чёрного моря. Турецкие власти не уточнили тип и происхождение беспилотника. Министерство внутренних дел Турции сообщило 19 декабря, что турецкие власти обнаружили сбитый российский разведывательный беспилотник «Орлан-10» близ Измита на северо-западе Турции. Турецкие СМИ сообщили 20 декабря, что третий беспилотник упал в провинции Балыкесир на северо-западе Турции, возможно, ранее, и что на нём не было опознавательных знаков. Российский военный блогер заявил, что третьим беспилотником был российский разведывательный дрон «Мерлин-ВР». Турецкие власти не приписали инциденты напрямую России на момент публикации. ISW продолжает оценивать, что Россия активизирует свои скрытые и открытые атаки против Европы и что Россия вступила в «Нулевую фазу» — фазу информационной и психологической подготовки условий — для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем.

Основные выводы:

Делегации США провели раздельные встречи с украинско-европейской делегацией и российской делегацией в Майами 19 и 20 декабря соответственно.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны пойти на компромиссы для прекращения войны, после того как президент России Владимир Путин 19 декабря подтвердил свою приверженность полным военным целям.

Украинские силы нанесли удары по российским военным и нефтяным объектам в ночь с 19 на 20 декабря.

Три беспилотника — по меньшей мере два из которых являются российскими моделями — вошли в воздушное пространство Турции или упали на её территорию с 15 декабря.

Украинские силы недавно продвинулись близ Купянска, а российские силы продвинулись близ Гуляйполя.