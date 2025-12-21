экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Украину вернули тела еще 1003 погибших

CentralAsia (CA) -  В пятницу Украине были переданы еще 1003 тела, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины.

Идентификация останков будет проведена правоохранительными органами совместно с экспертными учреждениями МВД Украины.

Координационный штаб поблагодарил Международный комитет Красного Креста за содействие в репатриации тел.

С начала российско-украинского вооруженного конфликта Киев и Москва регулярно проводят обмен останками погибших. 

