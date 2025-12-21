В Украину вернули тела еще 1003 погибших
- Азия и мир, политика
- 12:40, 21 декабря 2025
- Просмотров: 264
CentralAsia (CA) - В пятницу Украине были переданы еще 1003 тела, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины.
Идентификация останков будет проведена правоохранительными органами совместно с экспертными учреждениями МВД Украины.
Координационный штаб поблагодарил Международный комитет Красного Креста за содействие в репатриации тел.
С начала российско-украинского вооруженного конфликта Киев и Москва регулярно проводят обмен останками погибших.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.