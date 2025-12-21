Угроза масштабного голода в Газе временно отступила, - генсек ООН

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что угроза полномасштабного голода в Газе пока отступила, комментируя новый доклад Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности.

Согласно данным, гораздо больше людей в анклаве теперь имеют доступ к продовольствию. Гуманитарные структуры ежедневно готовят более 1,5 миллиона горячих обедов, продолжается доставка продовольственных наборов, чистая вода поступает в большее число общин, некоторые медицинские учреждения возобновили работу.

Однако ситуация остаётся критической: 1,6 миллиона человек — более 75 процентов населения — столкнутся с острой нехваткой продовольствия. Почти весь анклав находится в состоянии чрезвычайной ситуации. Ожидается, что до середины октября 2026 года почти 101 тысяча детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет будут страдать от острого недоедания, включая более 31 тысячи тяжёлых случаев.

Гутерриш подчеркнул, что достигнутый прогресс остаётся «опасно хрупким». Более чем на половине территории Газы сельскохозяйственные земли недоступны, удары и боевые действия продолжаются, растёт число жертв среди гражданского населения.

Генеральный секретарь призвал к устойчивому прекращению огня, открытию дополнительных пунктов пропуска, снятию ограничений на ввоз критически важных товаров и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.