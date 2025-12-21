Бывший премьер Пакистана Имран Хан и его жена приговорены к 17 годам тюрьмы по делу о коррупции

CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена Бушра Биби приговорены к 17 годам тюремного заключения, пишет Euronews.

Пакистанский суд признал их виновными по делу о коррупции.

Супруги обвиняются в выкупе подарков, включая ювелирные изделия от правительства Саудовской Аравии, по ценам значительно ниже их рыночной стоимости, когда Хан находился у власти. Прокуроры заявили, что Хан и его жена задекларировали стоимость подарков на сумму чуть более 8 500 евро, что намного ниже их реальной рыночной стоимости в 244 700 евро.

Согласно пакистанскому законодательству, государственные чиновники и политики должны покупать подарки, полученные от иностранных высокопоставленных лиц, по оценочной рыночной стоимости и декларировать все доходы от их продажи.

Адвокат Хана Салман Сафдар заявил, что будет обжаловать решение суда. Пресс-секретарь Хана Зульфикар Бухари назвал приговор игнорирующим основные принципы правосудия и заявил, что уголовная ответственность была наложена без доказательств умысла, прибыли или убытков.

Оппозиционная Пакистанская партия справедливости, основателем которой является Хан, осудила решение суда, назвав его «чёрной главой в истории». В сообщении партии говорится, что семье Хана не разрешили присутствовать в суде во время оглашения приговора.

Министр информации Аттаулла Тарар заявил, что Хан и его жена были осуждены после изучения судом убедительных доказательств и что суд вынес справедливое решение.

73-летний Хан был отстранён от должности в апреле 2022 года после вотума недоверия в Национальной ассамблее. Его партия находится в оппозиции в парламенте, однако он по-прежнему популярен в Пакистане. Бывший премьер отбывает тюремный срок с 2023 года.