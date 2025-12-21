22 декабря по горным районам Узбекистана лавиноопасно

- Узбекистан, погода
- 16:13, 21 декабря 2025
CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 22 декабря.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
ДЖИЗАКСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, временами снег. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.