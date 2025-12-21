22 декабря по горным районам Узбекистана лавиноопасно

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 22 декабря.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

ДЖИЗАКСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, временами снег. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.