экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии к концу этого года будет введено в эксплуатацию самое высокое здание высотой 145 м

CentralAsia (MNG) -  

А вы знали? В настоящее время самым высоким зданием в Монголии является жилой комплекс Shangri-La Residence, его высота составляет 136 метров.

Но этот рекорд скоро будет побит.

В конце этого года будет завершено строительство 34-этажного торгового центра Encanto Trade Center высотой 145 метров, который станет новым самым высоким зданием в Монголии.

Интересно, что на международном уровне здания высотой более 35 метров официально называются «высотными зданиями», а здания высотой более 150 метров — «небоскребами».

ТЦ Encanto Trade Center
ТЦ Encanto Trade Center

Давайте рассмотрим несколько интересных фактов, связанных с высотными зданиями:

  • В мире насчитывается более 7000 зданий высотой более 150 метров, причем более 70% из них находятся в Азии.

  • Большинство зданий высотой более 150 метров были построены в XXI веке.

  • В 18 городах мира насчитывается более 100 зданий высотой более 150 метров.

  • Гонконг занесен в Книгу рекордов Гиннесса как город с наибольшим количеством зданий в мире: 669 зданий высотой 150 метров и более.

  • Кроме того, в категории Supertall (Сверхвысокие здания) то есть здания высотой 300 метров и более, Дубай лидирует с 32 зданиями, а Шэньчжэнь занимает второе место с 21 зданием.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com