В Монголии к концу этого года будет введено в эксплуатацию самое высокое здание высотой 145 м

CentralAsia (MNG) -

А вы знали? В настоящее время самым высоким зданием в Монголии является жилой комплекс Shangri-La Residence, его высота составляет 136 метров.

Но этот рекорд скоро будет побит.

В конце этого года будет завершено строительство 34-этажного торгового центра Encanto Trade Center высотой 145 метров, который станет новым самым высоким зданием в Монголии.

Интересно, что на международном уровне здания высотой более 35 метров официально называются «высотными зданиями», а здания высотой более 150 метров — «небоскребами».

ТЦ Encanto Trade Center

Давайте рассмотрим несколько интересных фактов, связанных с высотными зданиями:

В мире насчитывается более 7000 зданий высотой более 150 метров, причем более 70% из них находятся в Азии.

Большинство зданий высотой более 150 метров были построены в XXI веке.

В 18 городах мира насчитывается более 100 зданий высотой более 150 метров.

Гонконг занесен в Книгу рекордов Гиннесса как город с наибольшим количеством зданий в мире: 669 зданий высотой 150 метров и более.

Кроме того, в категории Supertall (Сверхвысокие здания) то есть здания высотой 300 метров и более, Дубай лидирует с 32 зданиями, а Шэньчжэнь занимает второе место с 21 зданием.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения