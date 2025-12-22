В Монголии к концу этого года будет введено в эксплуатацию самое высокое здание высотой 145 м

CentralAsia (MNG) -
А вы знали? В настоящее время самым высоким зданием в Монголии является жилой комплекс Shangri-La Residence, его высота составляет 136 метров.
Но этот рекорд скоро будет побит.
В конце этого года будет завершено строительство 34-этажного торгового центра Encanto Trade Center высотой 145 метров, который станет новым самым высоким зданием в Монголии.
Интересно, что на международном уровне здания высотой более 35 метров официально называются «высотными зданиями», а здания высотой более 150 метров — «небоскребами».
Давайте рассмотрим несколько интересных фактов, связанных с высотными зданиями:
-
В мире насчитывается более 7000 зданий высотой более 150 метров, причем более 70% из них находятся в Азии.
-
Большинство зданий высотой более 150 метров были построены в XXI веке.
-
В 18 городах мира насчитывается более 100 зданий высотой более 150 метров.
-
Гонконг занесен в Книгу рекордов Гиннесса как город с наибольшим количеством зданий в мире: 669 зданий высотой 150 метров и более.
-
Кроме того, в категории Supertall (Сверхвысокие здания) то есть здания высотой 300 метров и более, Дубай лидирует с 32 зданиями, а Шэньчжэнь занимает второе место с 21 зданием.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews