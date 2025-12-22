Монгольские школьники завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на глобальной олимпиаде STEAM AHEAD 2025

На Олимпиаде, где соревновались таланты из более чем 30 стран, наша команда из центра International Mathematics Centre (IMC) завоевала 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей, а 11 школьников получили специальные призы.

STEAM AHEAD 2025 — это глобальная олимпиада по STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство, математика) для юных учащихся, которая состоялась в декабре 2025 года в Шэньчжэне, Китай. В рамках олимпиады прошли такие соревнования, как IJMO (математика), VIJSO (наука), IJIO (информатика) и IJCO (кибербезопасность), сочетающие в себе соревновательные тесты с культурными экскурсиями и торжественным награждением юных новаторов.

«STEAM расшифровывается как Science, Technology, Engineering, Arts и Mathematics (наука, технология, инженерия, искусство и математика). STEAM AHEAD — это наша инициатива, направленная на объединение наших международных академических конкурсов для обучения студентов и предоставления им международного опыта в отношении возможных вариантов карьеры в этих областях», — написали организаторы. «Программа STEAM AHEAD 2025 реализуется SIMCC в сотрудничестве с фондом Scholastic Trust Singapore Foundation, Singapore International Children Media (SICM) и нашими партнерами из страновых советов (CCP) в 54 странах и территориях. Наша цель — помочь нашим студентам выбрать профессиональные пути, которые будут востребованы в будущем. Спрос на технически подкованных специалистов в нашем обществе растет, поэтому крайне важно поощрять студентов к получению квалификации в области математики, естественных наук, технологий, искусства и смежных областях. Получив квалификацию, которая позволит студентам работать в инновационных областях, они гарантированно будут иметь достойную и высокооплачиваемую работу», — говорится в заявлении.

