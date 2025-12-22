Монголия будет импортировать бензин АИ-92 из Китая

В связи с нехваткой топлива в самой Российской Федерации Монголия также ищет альтернативные варианты для удовлетворения своих потребностей в импорте.

Монгольский народ также критикует зависимость от одной страны в плане топлива и сейчас оказывает давление на правительство, требуя изменить эту ситуацию и получать топливо из нескольких источников.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор пообещал в декабре импортировать из Китая 418 цистерн с бензином АИ-92 железнодорожным транспортом.

Однако, в отличие от российского бензина АИ-92, китайский бензин соответствует стандартам Евро-5, поэтому китайский бензин АИ-92 может продаваться по несколько более высокой цене.

Китайский бензин, особенно распространенный AИ-92 (эквивалент стандарта Евро-5/Китай V или даже более строгих стандартов Китай VI), отличается высоким качеством, низким содержанием серы/примесей, в отличие от своего российского аналога, и лучшей топливной экономичностью и меньшим загрязнением окружающей среды по сравнению со старыми видами топлива, что в значительной степени соответствует нормам ЕС Евро-5/6, а значит, ваш автомобиль будет работать чище. Хотя AИ-92 имеет более низкое октановое число, чем AИ-95, и ориентирован на потребности современных двигателей.

