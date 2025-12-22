Французская компания с более чем 100-летней историей выиграла тендер на разработку генерального плана города Хунну

Французская семейная компания Bechu & Associates стала победителем международного открытого тендера на разработку генерального плана города Хунну, нового города-спутника к югу от Улан-Батора, Монголия. Вот уже 100 лет агентство Bechu & Associates занимается разработкой проектов в области городского планирования, архитектуры и дизайна.

Победивший проект, объявленный в 2025 году, определяет долгосрочную градостроительную концепцию для участка площадью 31 503 гектара, расположенного недалеко от международного аэропорта имени Чингисхана, с поэтапным развитием, запланированным на период с 2025 по 2045 год.

Проект является частью более широкой территориальной стратегии Монголии в рамках Генерального плана развития Улан-Батора до 2040 года и национальной программы «Видение 2050», позиционируя город Хунну как новый развивающийся крупный город, призванный способствовать децентрализации населения, диверсификации экономики и долгосрочной устойчивости городской среды.

Победивший в конкурсе генеральный план, разработанный компанией Bechu & Associés в сотрудничестве с IQP Italdesign, SOA Architecture и международной командой консультантов, предлагает регенеративную и ландшафтно-ориентированную городскую модель, сформированную с учетом экологических и культурных условий монгольской степи.

Вместо применения фиксированной или централизованной городской формы, проект задуман как адаптивная система, предназначенная для роста с течением времени. Черпая вдохновение из геометрии традиционного гэр (юрта), символического значения числа девять и природных процессов, таких как потоки воды, направление ветра и солнечное излучение, план организует город как созвездие взаимосвязанных городских ячеек. Такая структура позволяет городу реагировать на экстремальные климатические условия, сохраняя при этом гибкость в условиях меняющейся социальной и экономической обстановки.

В основе этой городской структуры лежат кольцевые центры, известные как «Aмьд Од», или «звезды жизни», которые служат основными социальными, культурными и климатическими опорами города. Вдохновленный пространственной логикой и общественной ролью юрты, каждый комплекс «Aмьд Од» объединяет в себе различные общественные программы, включая образование, здравоохранение, культурные объекты, спорт, транспортную инфраструктуру и адаптированные к климату общественные пространства.

Эти центры, спроектированные для обеспечения комфортной повседневной жизни в суровых сезонных условиях, выступают в качестве социальных центров, организуя окружающие жилые, производственные и ландшафтные зоны посредством постепенного перехода от плотных зон смешанного использования к открытой степи.

Международный конкурс на проектирование города Хунну был инициирован в ответ на давние проблемы урбанизации в Монголии, в частности, высокую концентрацию населения и экономической активности в Улан-Баторе. Несмотря на обширную территорию страны, более половины населения Монголии проживает в столице, что создает растущую нагрузку на инфраструктуру, жилищный сектор и природоохранные системы. В рамках Генерального плана развития Улан-Батора до 2040 года был объявлен конкурс на разработку проекта нового города-спутника, способного перераспределять экономический рост, одновременно учитывая экстремальные климатические условия, культурное наследие и долгосрочные цели устойчивого развития.

Стратегическое расположение города Хунну, примерно в 52 километрах к югу от Улан-Батора, легло в основу конкурсного задания, в котором особое внимание уделялось транспортной доступности, логистике и международной доступности, а также культурным и экологическим аспектам.

Семейная архитектурная фирма A. Bechu & Associés, существующая почти 100 лет, естественно, имеет глубокие корни и ориентирована на будущее. Компания привержена принципам устойчивого развития, и ее собственный отдел исследований и разработок в настоящее время реализует различные исследовательские проекты в области устойчивого развития, параметрического проектирования, новых материалов, биомиметики, цифрового производства и многого другого.

