Сточные воды от производства Coca-Cola используются повторно в технологических целях на ТЭС Амгалан

CentralAsia (MNG) -

Впервые в Монголии в рамках государственно-частного партнерства Амгаланская тепловая электростанция начала повторно использовать очищенные сточные воды с завода MCS Coca-Cola LLC для своих технологических нужд.

Таким образом, ТЭС «Амгалан», принадлежащая государственной компании, стала первой государственной станцией, внедрившей экологически чистые решения, что стало исторической вехой в секторе энерго- и водопользования Улан-Батора.

Данный проект был реализован группой Всемирного банка «Водные ресурсы 2030» по запросу Министерства окружающей среды и изменения климата в 2020-2024 годах при финансировании из Целевого фонда зеленого развития Республики Корея, подтвердив возможность использования очищенных сточных вод компании для технологических нужд тепловой электростанции.

Расстояние между двумя государственными и частными объектами составляет 2.5 км, и для водоснабжения компания MCS Coca-Cola прокладывает трубопроводы и устанавливает дополнительное оборудование за счет собственных инвестиций в размере ₮3.5 млрд, а также напрямую передает тепловую электростанцию ​​Амгалан ТЭС.

ТЭС Амгалан, принадлежащая государственной компании, является источником тепла для потребителей в восточном регионе Улан-Батор и будет получать 40 процентов своих технологических потребностей в воде от компании MCS Coca-Cola LLC в период с 15 сентября по 15 мая.

Это важное партнерство в целях защиты подземных водных ресурсов, общий объем которых составит 120 000 кубических метров воды, что эквивалентно ежедневному потреблению воды 600 000 человек в год.

Ранее завод повторно использовал собственные сточные воды для технологических нужд производственного процесса, но теперь использует очищенные сточные воды из внешнего источника, а именно от компании MCS Coca-Cola, что делает его эталонным предприятием, не использующим технологические сточные воды.

Использование очищенных компанией MCS Coca-Cola сточных вод для технологических нужд ТЭС Амгалан позволит каждому домохозяйству комфортно отдыхать, а также значительно улучшит стабильность водоснабжения в Улан-Баторе. Эта инициатива по использованию сточных вод в качестве ресурса — это не только сотрудничество между двумя организациями, но и гарантия обеспечения питьевой водой тысяч детей в будущем.

В результате этого сотрудничества создается безотходная циклическая экономика, и внедряются принципы 3R (сокращение, повторное использование, переработка), такие как снижение потребления воды, очистка использованной воды и повторное использование очищенной воды.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

