28 декабря

Проект по созданию национальной сети профилактики и ранней диагностики рака реализуется в три этапа, начиная с 2021 года, при финансировании в размере €10 млн в рамках кредитного соглашения между правительством Монголии и правительством Австрийской Республики.

В результате реализации проекта Национальный онкологический центр теперь располагает аппаратом магнитно-резонансной томографии, аппаратом компьютерной томографии, ангиографом и цифровым маммографом с поддержкой искусственного интеллекта. Это создало условия для раннего выявления, диагностики и лечения рака с помощью высокопроизводительного, современного оборудования, соответствующего мировым стандартам.

Национальный онкологический центр готовится впервые в этом году использовать роботов в хирургическом лечении, как и планировалось, 28 декабря. В 2022 году центр внедрил в лучевую терапию технологию на основе линейного ускорителя, что продвинуло развитие этого метода лечения на 20 лет и увеличило доступность его применения на 25 процентов.

В прошлом году центр начал проводить операции по удалению глубоко расположенных опухолей головного мозга, которые ранее считались неизлечимыми в нашей стране.

В 2018 году была проведена первая трансплантация печени от живого донора в сотрудничестве с врачами из больницы Samsung в Южной Корее, но теперь врачи этого центра проводят лечение самостоятельно.

Внедрена электронная система регистрации, связывающая 21 аймак и 9 районов Улан-Батора с Национальным онкологическим центром. Это означает, что независимо от того, где пациенту поставлен диагноз, информация немедленно регистрируется в Национальном онкологическом центре, что позволяет ему начать лечение без задержек.

Роботизированная хирургия — это вид хирургической техники, при котором хирурги управляют процедурой с помощью роботизированных инструментов. Дело в том, что робототехника — это не вторжение машины в человеческую профессию, и она не эволюционировала для полной замены человеческой руки. Это всего лишь превосходное применение технологий, позволяющее сделать хирургические операции более безопасными и, конечно же, обеспечить лучшие результаты для пациентов. Роботизированная хирургия впервые была применена в 1985 году, когда одна из роботизированных манипуляторов была использована для холецистэктомии. Настоящий прорыв произошел, когда компания выпустила своего первого хирургического робота, получившего название da Vinci Surgical System, который был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2000 году. В следующем году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование робота для удаления простаты (радикальной простатэктомии). С тех пор роботизированная хирургия применяется в различных процедурах, причем кардиохирургия была одной из первых операций, где ее использовали.

