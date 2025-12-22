Вчера Китай отправил в Монголию 53 вагон-цистерны с бензином АИ-95

Стоит отметить, что Китай прекратил использование этилированного бензина в 2000 году, а сегодня вводит стандарт, эквивалентный стандарту Евро-5.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Монголии, г-жа Шэнь Миньцзюань, сотрудничает и поддерживает стабилизацию и увеличение импорта топлива из Китая.

Как мы сообщали ранее, в декабре Монголия импортирует из Китая по железной дороге 418 цистерн бензина АИ-92.

На этот раз вчера, 21 декабря, через контрольно-пропускной пункт Замын-Ууд—Эрээн-хото по железной дороге прибыли 53 цистерны с бензином АИ-95.

53 вагон-цистерны с бензином АИ-95 — это крупная партия топлива, которую можно рассчитать, зная вместимость цистерны (обычно 60-125 тонн) и плотность АИ-95 (около 0,75 г/см³ или 750 кг/м³), что составляет примерно 4 500 – 8 000 тонн топлива.

Китайский бензин AИ-95 — это топливо с октановым числом 95, используемое в Китае и соседних регионах. Это премиальный сорт для автомобилей повышенной мощности или импортных автомобилей, часто импортируемых или производимых с использованием китайских технологий (например, при участии CNPC в Центральной Азии). Китайские национальные нефтяные компании (Sinopec, PetroChina) поставляют его, и последние тенденции показывают, что даже в соседних странах, с которыми Китай сотрудничает, особое внимание уделяется качеству и модернизации для соответствия стандартам.

Китайский бензин AИ-95 — это стандартное, широко доступное высокооктановое топливо (95 RON), как правило, соответствующее строгим национальным стандартам выбросов (Китай VI), обеспечивающее хорошую производительность двигателя для большинства современных автомобилей, хотя конкретное качество может варьироваться в зависимости от нефтеперерабатывающего завода (например, Sinopec, PetroChina) и состава смеси (содержание этанола). В бензине крупных марок часто используются высококачественные присадки для очистки двигателя и повышения эффективности, что делает его надежным для автомобилей иностранного производства.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

