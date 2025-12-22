Японцы приняли решение восстановить саксауловый лес в Монголии

Саксауловый лес в сомоне Цогт на горизонте

CentralAsia (MNG) -

В рамках общенационального движения «Миллиард деревьев», реализуемого в сотрудничестве с посольством Японии в Монголии, было принято решение о восстановлении саксаулового леса.

Таким образом, они официально дали старт проекту по восстановлению и облесению саксаулового леса в сомоне Цогт, в рамках цели по посадке 108 миллионов деревьев в аймаке Говь-Алтай.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахару Масару

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахару Масару в своем приветствии сказал: «Я помню свою поездку в аймаке Говь-Алтай и был тронут тем, как сохранились богатая природа и экосистема Большого Гобийского заповедника. В некоторых районах сомона Цогт, являющегося зоной лесовосстановления, площадь саксауловых лесов значительно сократилась из-за вырубки, и я надеюсь, что реализация этого проекта будет способствовать восстановлению кустарниковой растительности, восстановлению лесов и их экосистем, а также предотвращению опустынивания».

Данный проект финансируется правительством Японии и реализуется совместно Департаментом окружающей среды аймака Говь-Алтай и неправительственной организацией «OISKA Mongolia».

Единственным деревом, образующим леса в Гоби и пустынных районах Монголии, является саксауловый лес. Саксауловые леса имеют экономическое и экологическое значение, поскольку защищают почву от эрозии и являются богатым источником корма для животных. Однако из-за широкого использования саксаулового дерева в качестве топлива в 1960-х и 1970-х годах было уничтожено 125 000 гектаров саксауловых лесов, а 370 000 гектаров саксауловых лесов утратили способность к восстановлению.

Саксаул (Halóxylon) — род древесных растений подсемейства Маревые (Chenopodioideae) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); ранее род относили к семейству Маревые (Chenopodiaceae).

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения