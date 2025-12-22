Монголия начала пилотный проект по разработке Национального многомерного индекса бедности

Национальное статистическое управление (НСУ) представило пилотные результаты Национального многомерного индекса бедности (Multidimensional Poverty Index - MPI), разработанного в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) «Укрепление статистического потенциала для устойчивого развития», финансируемого Министерством иностранных дел Республики Корея.

MPI является результатом масштабного сотрудничества, возглавляемого Рабочей группой Национального статистического управления (NSO) по MPI при поддержке технических экспертов из Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и развитию человеческого потенциала (OPHI) и Сеульского политического центра ПРООН. Целью этого пилотного проекта MPI было измерение взаимосвязанных факторов неблагополучия в сфере здравоохранения, образования, труда и условий жизни. В нем был внедрен международно признанный метод Алкире-Фостера, специально адаптированный к уникальным условиям и приоритетам Монголии и основанный на пилотных данных социально-экономического обследования домохозяйств 2024 года. В данном документе устанавливается методология, которая будет применяться Национальным статистическим управлением (НСО) для публикации результатов MPI в 2027 году с использованием данных Социально-экономического обследования домохозяйств 2026 года.

Батдаваа Батмөнх

Председатель Национального статистического управления (НСО) Батдаваа Батмөнх подчеркнул, что «Национальный MPI укрепляет процесс принятия решений, основанный на фактических данных и подотчетности, а также повышает точность измерения условий жизни населения, позволяя правительству и его партнерам более эффективно распределять ресурсы и отслеживать прогресс. Национальное статистическое управление официально опубликует результаты MPI в 2027 году на основе данных за 2026 год и по-прежнему будет полностью привержено регулярному обновлению индекса».

Чхве Джин-вон

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Монголии г-н Чхве Джин-вон подчеркнул важность Национального индекса монгольской эпидемии и отметил, что «Корея готова продолжать тесное сотрудничество с правительством Монголии для углубления взаимодействия в области развития, управления, расширения прав и возможностей женщин, охраны окружающей среды и социальной политики».

Г-жа Матильда Димовска

Г-жа Матильда Димовска, постоянный представитель ПРООН в Монголии, подчеркнула, что «рассматривая не только уровень доходов, но и реальные условия жизни людей, результаты этого пилотного национального исследования индекса менделевской смертности предоставляют Монголии более эффективные инструменты для выполнения своих обязательств в области устойчивого развития. ПРООН продолжит сотрудничество с правительством, чтобы использовать эти данные для оказания поддержки там, где она наиболее необходима, и обеспечить, чтобы никто не остался без внимания».

Мероприятие завершилось обсуждением того, как Национальный индекс менопаузы Монголии может способствовать более целенаправленному формированию политики, укреплению комплексной социально-экономической политики и созданию надежной доказательной базы для разработки программ, эффективно снижающих уровень бедности и уязвимости. С завершением разработки этого Национального индекса многомерной бедности Монголия присоединится к более чем 50 странам, использующим многомерную оценку бедности в качестве важного инструмента для продвижения справедливого, инклюзивного и устойчивого развития.

Татар С.Майдар

