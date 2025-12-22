Мировой бестселлер, впервые выходящий на монгольском языке, уже в продаже!

Официальная презентация бестселлера The Mongol Storm — «Монгольская буря» (в переводе на монгольский — «Монгол их түрлэг» («Монгольские великие приливы») профессора Николаса Мортона из Ноттингемского университета (Англия) состоялась в книжном магазине Majestic, расположенном в универмаге State Department Store.

Это исторически ценное произведение представлено читателям издательством «Непко» в переводе нашего известного дипломата и исследователя Батсуха Галсана.

Батсух Галсан занимал должность посла Монголии в Канаде с 2001 по 2005 год, а также должность посла Монголии в Китайской Народной Республике с 2005 по 2009 год. Чрезвычайный и Полномочный Посол Батсух Галсан в настоящее время возглавляет Ассоциацию дружбы между Монголией и Китаем.

Батсух Галсан

Книга «Монгольская буря: создание и разрушение империй на средневековом Ближнем Востоке» рассказывает о том, как монгольские нашествия на Ближний Восток изменили баланс мировых сил в Средние века.

На протяжении веков крестовые походы играли центральную роль в истории средневекового Ближнего Востока, но эти религиозные войны — лишь часть сложной истории региона. Как показывает книга «Монгольская буря», в ту же эпоху Ближний Восток был полностью преобразован другой серией войн: монгольскими нашествиями.

За одно поколение монголы завоевали обширные территории Ближнего Востока и перевернули геополитическую ситуацию в регионе. В хаосе монгольского нашествия такие устоявшиеся державы, как Византия, Сельджуки и крестоносцы, боролись за выживание, в то время как новые игроки, такие как Османская империя, возникли, чтобы дать отпор. Монгольские завоевания навсегда изменили регион, укрепив связи между обществами, разбросанными по всей Евразии.

Это исчерпывающая история монгольского нападения на Ближний Восток и его долгосрочных глобальных последствий.

Николас Мортон

Николас Мортон — доцент Ноттингемского университета Трент (Великобритания), где он специализируется на истории Ближнего Востока, в частности, на истории крестовых походов, Монгольской империи и Сельджукского султаната.

Исследования доктора Николаса Мортона посвящены истории крестовых походов и средневекового Ближнего Востока в период с X по XIV века.

Он также является редактором трех книжных серий издательства Routledge: «Правители латинского Востока», «Военно-религиозные ордена: история, источники и память» и «Глобальные истории до глобализации».

Недавно доктор Мортон завершил работу над новой книгой под названием «Монгольская буря: создание и разрушение империй на средневековом Ближнем Востоке» (издательство Basic Books). Эта работа представляет собой панорамный обзор монгольских вторжений на Ближний Восток в XIII веке, рассматривая эти войны с точки зрения различных обществ, пострадавших от их завоеваний.

Татар С.Майдар

