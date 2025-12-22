Кремль заявил о готовности Путина к переговорам с Францией. В канцелярии Макрона пообещали в ближайшие дни решить, как организовать диалог

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«[Макрон] сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — сказал Песков в интервью «РИА Новости», опубликованном утром 21 декабря.

Через несколько часов в администрации Макрона поприветствовали готовность Москвы к диалогу и заявили, что уже в ближайшие дни «примут решение о наилучшем способе дальнейших действий».

При этом в Елисейском дворце подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников.

Макрон 19 декабря заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Путиным. Президент Франции выразил мнение, что европейцы должны найти пути для этого уже «в ближайшие недели».

Макрон и Путин в июле провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили военные действия в Украине, а также войну между Ираном и Израилем. После этого об их дальнейших контактах не сообщалось.