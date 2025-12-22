Спецпосланник Трампа рассказал об итогах переговоров США и Украины в Майами

Стив Уиткофф

CentralAsia (CA) - Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф раскрыл аспекты, на которых были сфокусированы переговоры в формате США-Украина в Майами (штат Флорида). Соответствующую запись Уиткофф разместил в воскресенье, 21 декабря, в соцсети X.

По словам спецпосланника, в ходе встречи основное внимание было уделено четырем ключевым вопросам: дальнейшему развитию мирного плана Трампа из 20 пунктов, согласованию позиций по многосторонней системе гарантий безопасности, согласованию позиций по американской системе гарантий безопасности для Украины, а также дальнейшему развитию «плана экономического развития и процветания».

Речь шла о «сроках и последовательности дальнейших шагов», подчеркнул Уиткофф.

«Нашим общим приоритетом является прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением военных действий, но и достойной основой для стабильного будущего», - уверен представитель Трампа.

По словам Стивена Уиткоффа, в Майами украинская делегация также встречалась с европейскими партнерами.

В состав украинской делегации входили секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Американскую делегацию представляли зять Трампа - Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум и сам Уиткофф.

К обсуждению также присоединились ключевые европейские советники по нацбезопасности, чтобы согласовать общий стратегический подход Украины, США и Европы.

В свою очередь секретарь СНБО Рустем Умеров разместил в соцсетях тот же текст об итогах переговоров, что и Уиткофф.