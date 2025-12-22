Саудовская Аравия побила свой рекорд по количеству казней

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В этом году в Саудовской Аравии казнили не менее 347 человек. По данным британской правозащитной организации Reprieve, это число стало рекордным, сообщает «Би-би-си».

В заявлении организации говорится, что это был «самый кровавый год казней в королевстве с момента начала мониторинга». В 2024 году число казнённых составляло 345 человек.

Последними казнёнными заключёнными стали двое граждан Пакистана, осуждённые за преступления, связанные с наркотиками. В этом году также были казнены журналист и двое молодых людей, которые на момент предполагаемых преступлений, связанных с протестами, были несовершеннолетними. Кроме того, казнили пять женщин.

По данным организации Reprieve, большинство – около двух третей – осудили за преступления, связанные с наркотиками, что, по мнению ООН, «несовместимо с международными нормами и стандартами». Более половины из них были иностранными гражданами, которые, по всей видимости, были казнены в рамках «войны с наркотиками» в королевстве.

Саудовские власти официально рост числа казней не комментируют.

Наследный принц Мухаммед бин Салман за последние несколько лет кардинально изменил страну, ослабив социальные ограничения. Он открыл королевство внешнему миру, убрал религиозную полицию с улиц и разрешил женщинам водить машину.

Однако, по данным другой правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в королевстве остаётся «ужасающей», а высокий уровень казней вызывает серьёзную озабоченность. По данным правозащитников, за последние годы только Китай и Иран казнили больше людей.