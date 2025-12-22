США отзывают послов из 29 стран, - Associated Press

CentralAsia (CA) - Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах, сообщает The Associated Press со ссылкой на двух сотрудников Госдепартамента США.

По их данным, главы дипмиссий были уведомлены на прошлой неделе, что их полномочия истекают в январе 2026 года.

Все они заняли свои посты при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Пострадавшие от перестановок не теряют свои должности на дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон для других назначений, если захотят их принять, уточнили чиновники.

Госдепартамент отказался называть конкретное количество послов, но защитил изменения, назвав их «стандартным процессом в любой администрации».

В ведомстве отметили, что посол является «личным представителем президента, и президент имеет право удостовериться, что в этих странах у него есть люди, продвигающие повестку «Америка прежде всего».

Как пишет агентство, больше всего послов отозвали из Африки: послы отозваны из 13 стран: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды.

На втором месте — Азия, где послы будут сменены в шести странах: Фиджи, Лаосе, Маршалловых Островах, Папуа — Новой Гвинее, Филиппинах и Вьетнаме.

Изменения также коснулись также еще четырех стран в Европе (Армения, Северная Македония, Черногория и Словакия) затронуты, как и по две страны на Ближнем Востоке (Алжир и Египет), в Южной и Центральной Азии (Непал и Шри-Ланка), а также в Западном полушарии (Гватемала и Суринам).

В конце февраля Politico со ссылкой на источники писал о планах администрации президента США радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства. Планировалось сократить консульства в Германии, Франции, Италии и Бразилии.

В середине июля Госдепартамент США уведомил своих сотрудников о намерении уволить сотни из них «в ближайшие дни», сообщала FT. Такие действия стали возможны после решения Верховного суда, который разрешил администрации Трампа приступить к массовым сокращениям в федеральных ведомствах, отмечало издание.

В начале 2025 года департамент уведомил конгресс, что сокращения затронут около 1800 человек, в дополнение к почти тысяче других, которые решили уйти добровольно, писала FT.