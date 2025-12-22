США захватили второй нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

CentralAsia (CA) - Американские военные в субботу захватили судно у побережья Венесуэлы через несколько дней после распоряжения президента США Дональда Трампа о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. В воскресенье появились данные, что американские корабли преследуют в этом районе еще один нефтяной танкер — уже третий за последние дни.

Как передает CBS и Bloomberg, в воскресенье корабли американской береговой охраны начали преследование танкера Bella 1, который ходит под флагом Панамы и на который США наложили санкции.

Танкер направлялся в Венесуэлу. Как сообщил CBS News неназванный американский чиновник, судно «принадлежит к теневому флоту, который помогает Венесуэле незаконно обходить санкции» и «ходит под ложным флагом».

В последние недели США усилили военное присутствие у побережья Венесуэлы, заявив, что эти действия направлены на борьбу с наркотрафиком, однако в Каракасе считают, что Вашингтон стремится к смене режима, чтобы получить контроль над венесуэльскими природными ресурсами, в первую очередь — над нефтью.

С сентября США нанесли удары более чем по 20 судам в Карибском море, подозреваемым в наркоторговле, в результате чего погибли по меньшей мере 87 человек.

В субботу американские военные задержали судно Centuries, которое, как пишут СМИ, не находилось под американскими санкциями, тогда как приказ Дональда Трампа о блокаде касался подсанкционных танкеров.

Судно, по данным CNN, это судно шло под флагом Панамы и направлялось в Азию. За последние пять лет принадлежащий Китаю танкер также ходил под флагами Греции и Либерии, добавляет BBC Verify.

10 декабря США захватили крупный нефтяной танкер Skipper, который находился под американскими санкциями за связи с Ираном.

Венесуэльские власти назвали захват танкера в субботу кражей и пообещали предпринять все необходимые меры, чтобы американские действия не остались безнаказанными, включая обращение в Совет Безопасности ООН.

Операцию в субботу, как и в первый раз проводила Береговая охрана США при содействии американских военных. Специальная тактическая группа взяла на абордаж судно, которое находилось в тот момент в международных водах.

«Соединенные Штаты будут продолжать действия против незаконного перемещения нефти, подпадающей под санкции и используемой для финансирования наркотерроризма в регионе», — заявила в сети X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, разместив семиминутное видео операции, проведенной в субботу.

В отношении венесуэльской нефти введены санкции, хотя для некоторых компаний, например, американской Chevron, действуют исключения из санкционного режима.

Chevron бурит во многих частях Венесуэлы и работает совместно с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA).