Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана награждены премией мира им. Льва Толстого

CentralAsia (TJ) -  Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев награждены Международной премией мира имени Льва Толстого за вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Награду главам государств 21 декабря в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова вручил председатель жюри премии, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра России, дирижёр Валерий Гергиев. На церемонии выступил президент России Владимир Путин.

В решении жюри отмечается, что 31 марта 2025 года в Худжанде главы трёх государств подписали Договор о точке стыка государственных границ и Худжандскую декларацию о вечной дружбе и тем самым внесли весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами.

На церемонии говорилось, что премия символизирует приверженность идеалам гуманизма и рассматривается как признание общего вклада в формирование Центральной Азии как пространства мира, процветания и созидания. Было подчёркнуто, что открытие новой страницы во взаимоотношениях братских Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана стало возможным благодаря политической воле и стремлению народов трёх стран к доверию и добрососедству.

