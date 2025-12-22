Аномально тёплый ноябрь побил температурный рекорд в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В Казахстане ноябрь отличился аномально тёплой погодой, сообщили в «Казгидромете».

Особенно во второй половине месяца температура воздуха поднималась до рекордных показателей.

14 ноября на метеостанции Актобе столбики термометра показали 13,2 градуса, превысив предыдущий рекорд 2023 года (10,6 градуса). 15 ноября в области зафиксировали температуру +11,4 градуса, побив рекорд 2001 года (10 градусов).

19 ноября на метеостанции Кокшетау воздух прогрелся до 8,3 градусов. Последний рекорд зафиксировали в 1977 году – 8 градусов. Ещё один рекорд, но уже 1995 года (+4,4 градуса) обновился 13 ноября, когда температура воздуха достигла 5,2 градусов.

В Улытауской области днём 24 ноября столбики термометров показали 13,3 градуса, что выше показателей 2004 года (9,6 градуса). На следующий день, 25 ноября, температура достигла 10,3 градусов и побила показатель 2008 года (9 градусов). 26 ноября потеплело до 12,3 градусов, побив тот же рекорд 2008 года.

26 ноября в Караганде воздух прогрелся до 9,4 градусов, превысив предыдущий рекорд 1971 года (6,9 градуса).

В отдельных регионах сохранялась неустойчивая погода из-за частой смены холодных воздушных масс более тёплыми. Например, в Туркестанской области 4 ноября на метеостанции Шуылдак выпало до 28 мм снега (глубина слоя воды при таянии выпавшего снега. 1 мм осадков = 1 литр воды на квадратный метр).

В Жетысуской области 13, 14, 16, 22, 25 ноября на метеостанции Достык ураганный ветер усилился до 32-36 м/c.

В Западно-Казахстанской области 15 ноября на метеостанции Джамбейты в течение 12 часов наблюдался сильный туман с видимостью 50 м.

В Костанайской области 20 ноября выпала половина месячной нормы снега. На метеостанции Аршалы высота снежного покрова составила 10 мм, на метеостанции Тобол – 11 мм.

В Астане средняя за месяц температура воздуха в ноябре составила 0,3 градуса, что на 5,5 градуса выше нормы. Самую низкую температуру воздуха фиксировали 4 ноября, когда столбики термометров опустились до -12,3 градусов. При этом 26 ноября воздуха максимально прогрелся – 7,8 градуса тепла.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения