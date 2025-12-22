Украинские беспилотники атаковали причалы и суда в крупном нефтяном порту Краснодарского края РФ, - местные власти

CentralAsia (CA) - В ночь на 22 декабря украинские беспилотники атаковали поселок Волна Темрюкского района Краснодарского края РФ, сообщили в региональном оперштабе.

В результате удара повреждения получили два причала и два судна. Людей, находившихся на борту кораблей, эвакуировали. По данным оперштаба, среди членов экипажа и сотрудников на берегу пострадавших нет.

На причалах произошли возгорания площадью от 1 тысячи до 1,5 тысячи квадратных метров. «В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Вечером 21 декабря в оперштабе сообщили, что обломки беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадавших нет.

В поселке Волна расположен морской порт «Тамань». Он является одним из ключевых логистических узлов на юге России по морскому порту. Там действуют терминалы для перевалки нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, а также аммиака и других продуктов, отмечает «Русская служба Би-би-си». Пропускная способность порта составляет 54,5 тыс. тонн в год.

В Минобороны РФ отчитались, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе три дрона над Краснодарским краем.