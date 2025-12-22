Только на юге Казахстана в ближайшие дни будет без осадков

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 23 и 24 декабря под влиянием смещающегося с запада на восток циклона ожидаются снег, метели, усиление ветра, в западных регионах – гололед, сообщает «Казгидромет».

Но 25 декабря на смену циклону придет холодное вторжение, которое обусловит понижение температуры воздуха ночью на западе до -20-25 градусов, на севере – до -23-28 градусов. Только на юге Казахстана сохранится относительно теплая погода – днем будет +2+7 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения