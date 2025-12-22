В Москве при взрыве автомобиля погиб российский генерал Сарваров

CentralAsia (CA) - В Москве произошел взрыв в легковом автомобиле, в результате которого получил тяжелые ранения и скончался генерал Фанил Сарваров, возглавлявший управление оперативной подготовки российского Генштаба.

«Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее СМИ и СКР сообщали о том, что в результате подрыва автомобиля на Ясеневой улице неизвестный мужчина получил ранения. Телеграм-каналы выдвигали версию, что это генерал Сарваров.

СКР возбудил дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — говорится в пресс-релизе комитета.

Телеграм-таблоиды Shot и Baza утром сообщали, что при взрыве пострадал автомобиль Kia Sorento, находившийся на парковке у жилого дома.

56-летний пострадавший оказался заблокирован в автомобиле, но позже был спасен и госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет издание РБК.

Сарваров в 1990 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, позже учился в Военной академии бронетанковых войск им. Малиновского и Военная академии Генштаба Вооруженных сил России.

Как пишет газета «Коммерсант», после окончания академии он продолжил службу в главном оперативном управлении Генштаба и управлении оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации. С 2016 года генерал занимал должность начальника управления.

По данным издания, Сарваров участвовал в боевых действиях в Чечне, в 2015-2016 годах «выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии».

В мае 2024 года указом президента России ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.