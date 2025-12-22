экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане аким совершил самоубийство

CentralAsia (KZ) -  Аким города Темир Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Информацию подтвердили в департаменте полиции Актюбинской области Казахстана.

«По факту суицида проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются», – говорится в сообщении.

Тело чиновника было обнаружено около девяти часов вечера 20 декабря.

«Тело было найдено дома. В настоящее время проводится всесторонняя проверка», - сообщил аким Темирского района Алмас Жаксылыков.

Иную информацию не разглашают в интересах следствия.

Еркину Далмагамбетову было 46 лет. Пост акима Темира он занимал с 3 июня 2024 года.

