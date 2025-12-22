экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Алиев не приедет на неформальный саммит СНГ в Петербурге

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агентство «Азертадж» со ссылкой на администрацию Алиева.

В публикации указано, что глава Азербайджана не сможет участвовать в саммите «из-за плотного рабочего графика». В администрации президента отметили, что Азербайджан регулярно участвует в мероприятиях СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках организации.

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча глав государств СНГ. Вчера на мероприятие прибыли президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Пресс-секретарь российского президента отмечал, что на саммите ждут президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также самого Алиева.

