Путин провел экскурсию по Эрмитажу для лидеров СНГ

CentralAsia (CA) -  Главы стран СНГ прибыли в петербургский «Эрмитаж» на неформальный саммит. Президент России Владимир Путин вместе с директором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским провел для гостей краткую экскурсию по музею.

На встрече присутствуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

От участия в саммите отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за плотного рабочего графика. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль относится к этому с пониманием.

 

