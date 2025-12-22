В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит СНГ

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит глав стран СНГ. Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале Кремля.

В саммите принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Президент России первым выступил с приветственной речью перед коллегами. Путин отметил, что в неформальной обстановке участники подведут итоги совместной работы в рамках СНГ в 2025 году, а также обсудят планы на перспективу и актуальные вопросы международной повестки.

«Как ни раз справедливо отмечалось, за более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга», – сказал Путин.

По словам российского лидера, в течение января – октября текущего года странам удалось достичь товарооборота объемом почти $90 млрд. Содружество позволило государствам сохранить и развить связи в экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах, подчеркнул он. Путин назвал «в целом успешным» сотрудничество, которого страны добились в 2025 году.

Путин заявил, что расширяется сотрудничество в валютно-финансовой сфере. Для взаимных расчетов все активнее используются собственные платежные инструменты, независимые от зарубежных банковских систем. Доля национальных валют в расчётах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96%.

Реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты с участием предпринимателей из государств СНГ. Формируются новые производственные и транспортные цепочки, модернизируются трансконтинентальные логистические коридоры. Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, что укрепляет технологический суверенитет государств. Растет взаимный интерес к углублению кооперации в промышленности, науке, цифровизации и инновациях, сообщил он.

Важным направлением взаимодействия, отметил Путин, остается совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и коррупцией. Для этого налажены плотные оперативные контакты между силовыми структурами и реализуются долгосрочные программы сотрудничества.

Государства СНГ также сотрудничают в сохранении единого культурно-гуманитарного пространства. По словам российского лидера, необходимы совместные усилия по сохранению памяти об общей истории, противодействию ее фальсификации и передаче молодежи правды о подвиге предков в Великой Отечественной войне.

Участники СНГ придерживаются близких подходов по ключевым глобальным проблемам и выступают за формирование справедливого миропорядка на основе международного права при центральной роли ООН. Путин выразил признательность Таджикистану за председательство в уходящем году и пожелал успехов Туркменистану, которая примет эту роль с 1 января 2026 года.

В завершение президент поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, счастья, мира и процветания народам стран Содружества. Он выразил уверенность, что наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам всех народов.