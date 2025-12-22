На неделе по Узбекистану немного потеплеет, в отдельных регионах пройдут дожди и снег

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В понедельник по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Дожди со снегом пройдут в течение дня лишь по предгорным и горным районам, сообщает Узгидромет.

23−24 декабря по стране осадков не прогнозируется, только по Ташкентской области и областям Ферганской долины ночью и утром 23 декабря местами возможен небольшой снег.

25−26 декабря по Каракалпакстану и Хорезмской области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. 26 декабря по Ташкентской области местами пройдут дожди и снег. По остальным регионам в эти дни без осадков.

Преобладающая температура воздуха ночью составит −3…+2 градусов, днём 22 декабря — 0…+5 градусов, 23−25 декабря постепенное повышение до +5…+10 градусов, 26 декабря — +2…+7 градусов.

Ветер восточный от слабого до умеренного. В отдельных районах возможен туман. 22−23 декабря на дорогах местами гололедица.

По горным районам местами снег, лавиноопасно.

В Ташкенте 22−25 декабря будет преобладать погода без осадков, лишь ночью 23 декабря возможен небольшой снег. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с. 22−23 декабря на дорогах местами гололедица.

Температура ночью будет в пределах −1…+2 градусов, днём 22 декабря — +2…+4 градусов, 23−25 декабря постепенное повышение до +7…+9 градусов.

26 декабря временами будут идти осадки, преимущественно в виде дождя, дневная температура немного понизится