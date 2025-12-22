В Таджикистане в ближайшие дни ожидаются туман и гололедица

CentralAsia (TJ) - В Душанбе, районах республиканского подчинения, а также в Согдийской и Хатлонской областях в ближайшие два дня сохранится туман и прогнозируются гололёдно-изморозевые явления.

По данным Агентства гидрометеорологии Таджикистана, с 22 по 24 декабря в ночные и утренние часы ожидается ухудшение видимости при тумане до 100–300 метров, а также образование гололёда и изморози на автомобильных дорогах, тротуарах, линиях электропередачи, деревьях и других открытых поверхностях.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, повысить риск ДТП и затруднить передвижение населения.

Водителям рекомендуется:

- соблюдать скоростной режим,

- увеличить дистанцию между автомобилями и использовать ближний свет фар;

- пешеходам проявлять повышенную осторожность на скользких участках.

