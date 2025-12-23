Демпартия требует отставки премьер-министра Монголии

Демпартия (ДП) в парламенте, или оппозиция, выдвинула инициативу по отставке премьер-министра Занданшатара Гомбожава.

ДП объявила, что начала сбор подписей от коллег-законодателей под официальной петицией с требованием отставки правительства премьер-министра Занданшатара Гомбожава.

Основная причина этого — назначение правительством Занданшатара заместителей министров на министерские посты. Демократическая партия считает, что это является отказом от обещания реализовать принцип жесткой экономии и создает ненужную нагрузку на бюджет.

В частности, председатель ДП и председатель фракции ДП Цогтгэрэл Одон начал сбор подписей членов парламента на официальных бланках партии.

Демократическая партия имеет 42 места в парламенте Монголии. Конституция предусматривает, что если заявление об отставке премьер-министра подписано более чем 32 депутатами, оно будет представлено в Великий Государственный Хурал (Парламент), и обсуждение начнётся в течение трёх дней.

Согласно официальным источникам, «более 10 членов группы Демократической партии подписали об отставке депутата Цогтгэрэла Одона премьер-министру Занданшатару Гомбожаву. На этой неделе будут собраны подписи 32 членов, как это предусмотрено Конституцией».

Таким образом, в рядах Демократической партии практически достигнут порог для подачи заявления об отставке премьер-министра. Однако наиболее интересным является то, что произойдет с правящей партией MНП и партией ХУН, которые вместе находятся у власти.

Разумеется, ясно, что члены МПП, включая Сайнзорига Пурэвжава, который ранее инициировал подачу заявления об отставке премьер-министра, присоединятся к инициативе Демократической партии.

В октябре член парламента Сайнзориг Пурэвжав объявил, что начал сбор подписей от коллег-депутатов под официальной петицией с требованием отставки правительства премьер-министра Занданшатара Гомбожава, в которой указываются нарушения Конституции, неэффективное управление экономикой и введение общественности в заблуждение.

Выступая перед журналистами 6 октября, Сайнзориг заявил: «Это правительство атакует парламентское управление, подрывает Конституцию и сеет хаос в обществе. Экономика ухудшается, экспортные доходы падают, а чистые валютные резервы стали отрицательными».

Из статьи 43 Конституции:

1. Если по меньшей мере четверть членов Великого Государственного Хурала официально предложат отставку премьер-министра, Великий Государственный Хурал должен начать обсуждение в течение трех дней и принять решение в течение десяти дней. Если большинство членов Великого Государственного Хурала поддержат это предложение, резолюция Великого Государственного Хурала об отставке премьер-министра будет считаться утвержденной, и новый премьер-министр будет назначен в течение тридцати дней.

2. В случае отставки премьер-министра, все правительство должно подать в отставку.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNew

