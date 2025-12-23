Монгольская команда стала чемпионом турнира eXTREMESLAND CS:GO Asia Open

eXTREMESLAND CS:GO Asia Open — самый ожидаемый ежегодный турнир по CS:GO в Азии. Он охватывает более 32 стран Азии, Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Азиатский финал состоялся в Шанхае, Китай, где 16 лучших команд Азии боролись за общий призовой фонд в размере $150 000.

Монгольская команда Chinggis Warriors одержала победу на турнире eXTREMESLAND 2025, забрав домой трофей и приз в размере $70 000. Китайская команда JiJieHao заняла второе место и получила $30 000 Другая монгольская команда, Eruption, заняла третье место и получила $10 000. Четвертое место досталось китайской команде Change The Game, которая также получила $10 000.

Как показано ниже, между участниками распределено $150 000:

Монгольская команда The MongolZ стала чемпионом, начав свою победную серию с победы на региональном азиатском турнире два года назад, на eXTREMESLAND 2023.

Азиатско-Тихоокеанский регион очень фрагментирован, в нём много разных культур, языков и рас. Из-за этих барьеров большая часть Азии значительно отстаёт в рейтинге киберспорта. Однако eXTREMESLAND стремится преодолеть эти барьеры и развивать киберспортивную сцену. eXTREMESLAND надеется учиться друг у друга, предоставляя возможность участия в открытых турнирах бесплатно для всех и обеспечивая честную, справедливую и устойчивую платформу. С 2016 года по настоящее время eXTREMESLAND CS:GO Asia Open получил одобрение сообщества и стал самым ожидаемым турниром по CS:GO.

