Легендарный Breitling обосновался в Монголии: 140 лет швейцарского часового наследия.

CentralAsia (MNG) -

Роскошные наручные часы — это больше, чем просто аксессуар. Это символ престижа и индивидуальности. Именно поэтому мировой рынок роскошных часов продолжает расти как в стоимости, так и в объеме. В 2022 году рынок оценивался в $42.21 млрд и, как ожидается, достигнет $62.25 млрд к 2030 году.

Хорошая новость: швейцарский производитель роскошных часов Breitling сегодня, 9 июля, официально открывает свой первый магазин в Монголии. Это прекрасная возможность для монгольских покупателей познакомиться с одним из самых культовых мировых часовых брендов и приобрести его продукцию на местном уровне.

Краткая история часов Breitling

Компания Breitling была основана в 1884 году швейцарским инженером Леоном Брайтлингом в городе Ла-Шо-де-Фон, Швейцария. Все началось с небольшой мастерской, специализирующейся на производстве высокоточных хронографов для промышленного применения. Целью бренда было создание надежных инструментов для измерения времени с исключительной точностью. В 1915 году компания Breitling представила первые часы-хронограф с отдельной кнопкой — прорывное нововведение, которое впоследствии стало незаменимым в авиации.

Компания Breitling на протяжении 140 лет занимается разработкой и производством исключительных хронографов. Многочисленные инновации Breitling легли в основу современного дизайна часов с этим усложнением. А направление, которое задал Леон Брайтлинг, компания продолжает реализовывать и сегодня, создавая инновационные хронографы профессионального уровня.

В 1952 году бренд выпустил одну из своих самых культовых моделей — Navitimer, специально разработанную для пилотов. Часы были оснащены встроенной логарифмической линейкой, позволявшей им рассчитывать скорость, расход топлива и расстояние прямо на запястье.

В 1960-х и 1970-х годах Breitling расширила свою линейку продукции, выпустив коллекцию SuperOcean, предлагающую водонепроницаемые спортивные часы. Бренд также представил Chronomat, прочные часы, разработанные для использования как в городской среде, так и в профессиональной сфере. Еще одной важной вехой стало создание Breitling в 2009 году своего первого собственного механизма, калибра B01, известного своей точностью и долговечностью.

Переломный момент для бренда наступил в 2017 году, когда компания CVC Capital Partners приобрела Breitling. Жорж Керн был назначен испольнительным директором и представил новое стратегическое направление развития компании. Примечательно, что г-н Керн лично присутствовал на торжественном открытии бутика в Улан-Баторе, что подчеркнуло твердую приверженность бренда монгольскому рынку.

Примечательно, что г-н Керн лично присутствовал на торжественном открытии бутика в Улан-Баторе

Сегодня Breitling управляет более чем 290 бутиками по всему миру, каждый из которых отражает фирменный дизайн бренда в стиле индустриального лофта. Все механические часы компании сертифицированы COSC (Швейцарским официальным институтом испытаний хронометров), и она остается одним из немногих независимых производителей часов, выпускающих собственные калибры.

Новый бутик Breitling в Монголии

Бутик Breitling в Central Tower воплощает глобальную концепцию дизайна розничных магазинов бренда, сочетая современный ретро-стиль с индустриально-винтажной эстетикой и современной городской изысканностью. Теплые оттенки дерева, металлические акценты и четкие линии создают уютную, вдохновленную стилем лофт, выставочную зону, полностью ориентированную на взаимодействие с покупателем.

В бутике представлена ​​вся линейка часов Breitling. Посетители могут ознакомиться с культовыми моделями Navitimer, надежными Avenger и спортивно-элегантными коллекциями Chronomat.

В бутике также представлены яркие коллекции Top Time и спортивные Superocean, а также изысканная коллекция Premier. Примечательно, что обширная экспозиция женских часовых серий, включая новые Superocean Heritage 36 мм и более компактные женские часы Navitimer и Chronomat, подчеркивает стремление Breitling к высочайшему уровню эстетики и функциональности для всех.

Эксклюзивная VIP-зона для консультаций предлагает именитым гостям спокойную обстановку, в которой они смогут оценить вековое мастерство Breitling.

Стратегическое расширение и видение будущего бренда Breitling

Открытие бутика в Улан-Баторе знаменует собой важный шаг в расширении стратегического присутствия Breitling в Азии, а также дальнейшее расширение международной стратегии компании на восток.

Breitling продолжает создавать нестареющую классику, отличающуюся неизменным мастерством. Этот новый бутик — не просто врата в искусство времени; это отправная точка путешествия, полного открытий и стиля. Breitling будет и впредь поддерживать свой новаторский и новаторский дух, направляя ценителей часового искусства к более величественному будущему.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNew

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения