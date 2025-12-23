Тренировки в Монголии стали ключом к исторической победе Амира Даниэля на Играх Юго-Восточной Азии по дзюдо. Видео

«Месяц интенсивных тренировок в Монголии принес свои плоды малазийскому дзюдоисту Амиру Даниэлю Абдулу Маджиду, который вошел в историю малазийского спорта, завоевав первую за 44 года золотую медаль страны в дзюдо на Играх Юго-Восточной Азии 2025 года в Таиланде», — пишет BERNAMA, национальное информационное агентство Малайзии.

Амир Даниэль положил конец долгому ожиданию Малайзии золотой медали в дзюдо с момента последней победы в 1981 году, завоевав титул в весовой категории до 81 кг среди мужчин на Играх Юго-Восточной Азии 2025 года 13 декабря 2025 года, что стало крупнейшим достижением в истории этого вида спорта.

21-летний спортсмен заявил, что интенсивные тренировки в Монголии с национальной командой, включавшие как минимум две тренировки в день в течение месяца, сыграли решающую роль в оттачивании его формы перед Играми.

Четырехминутный поединок мог закончиться как угодно, но 21-летний спортсмен из Пенанга одержал победу иппоном, одолев филиппинца Джона Вирона Феррера в Технологическом университете Раджамангала в Тханьябури. Даниэль дважды подряд завоевал бронзовые медали в более легкой весовой категории до 73 кг на Играх в Ханое в 2021 году и в Пномпене в 2023 году.

Сразу после триумфа Даниэль посмотрел в небо, посвятив историческую золотую медаль своему покойному отцу, 61-летнему юристу на пенсии, который скончался от сердечного приступа 27 ноября, в то время как Даниэль проходил месячную подготовку в Монголии.

Даниэль, впервые привлекший к себе внимание всей страны после завоевания бронзы в весовой категории до 73 кг на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме, объяснил свой успех изнурительной программой тренировок в Монголии.

«Я улучшил свою силу и технику под руководством сэнсэя Баттулги Дашгомбо. Представьте себе, что вы тренируетесь каждый день при минусовых температурах», — сказал он.

По словам Даниэля, его монгольский сэнсэй ранее тренировал учеников в Бандар-Пенаваре, Джохор, около 20 лет назад.

