В Монголии группой археологов были обнаружены следы самого быстрого динозавра, когда-либо жившего на Земле. Видео

Недавнее палеонтологическое открытие коренным образом меняет наше понимание тероподов. Анализ древних следов предполагает, что один из самых быстрых динозавров мог жить в меловом периоде, что поднимает новые вопросы о возможностях хищных доисторических существ.

Обнаруженные в Монголии следы возрастом 120 миллионов лет проливают новый свет на способы передвижения тероподов. Согласно окаменелым отпечаткам, они могут принадлежать самому быстрому из когда-либо обнаруженных динозавров, способному бегать с поразительной скоростью — примерно сравнимой со скоростью современного профессионального велосипедиста, сообщает IFLScience.

Насколько быстрыми были динозавры на самом деле?

Динозавров часто представляют как огромных, неповоротливых существ, но новое палеонтологическое открытие значительно меняет этот образ. На основе окаменелых отпечатков лап, датируемых меловым периодом, исследователи идентифицировали следы, предположительно, самого быстрого из известных на сегодняшний день тероподов. Отпечатки принадлежат хищному динозавру среднего размера, который, возможно, развивал скорость около 45 километров в час во время бега.

Такой темп не только исключителен в контексте динозавров, но и примечателен по современным меркам, примерно эквивалентен скорости профессионального велосипедиста.

Самые быстрые следы динозавра найдены в Монголии

Отпечатки были обнаружены в Монголии в нижнемеловом осадочном слое, что означает, что животные, оставившие их, жили приблизительно 120–130 миллионов лет назад. Особенно примечательно то, что на этом месте обнаружены не одна, а две отдельные дорожки.

Одна из этих находок приписывается крупному тероподному динозавру, которого исследователи относят к виду Chapus lockleyi. Судя по всему, это животное передвигалось спокойным, шагающим темпом.

Однако другой след указывает на гораздо более динамичное движение: он был оставлен животным среднего размера, пока не идентифицированным, относящимся к группе Eubrontidae, и, возможно, представляет собой след самого быстрого динозавра, когда-либо жившего на Земле.

Как рассчитывается скорость динозавра?

Изучение окаменелых отпечатков лап относится к области ихнологии, которая анализирует следы, оставленные древними организмами. Чтобы оценить скорость динозавра, исследователи сначала определили размеры животного и длину его шага, а затем сравнили эти измерения с предполагаемой высотой его бедра.

На основе полученной так называемой относительной длины шага ученые могут различать ходьбу, рысь и бег.

Обычно показатель ходьбы ниже 2, тогда как показатель бега начинается выше 2.9. В случае исследованного здесь теропода среднего размера это значение оказалось поразительно высоким — 5.25, что явно указывает на спринтерский бег.

Дополнительные детали отпечатков ног еще раз подтверждают вывод о необычайно высокой скорости. Отпечатки особенно заметны на пальцах ног, в то время как следы на пятках практически отсутствуют — это характерная черта быстрого, взрывного бега, присущая и современным животным. Кроме того, следы практически идеально прямые, что позволяет предположить, что животное не маневрировало, а двигалось вперед на максимальной скорости.

Что всё это говорит о тероподах?

Это открытие хорошо согласуется с предыдущими биомеханическими моделями, которые предполагают, что крупные тероподы, как правило, передвигались медленнее, в то время как более мелкие и средние хищники были способны к исключительно быстрому бегу.

Данный случай предоставляет особенно убедительные доказательства того, что эти теоретические модели подтверждаются реальными данными, полученными из окаменелых отпечатков лап.

