Корейская сеть магазинов E-Mart завоевывает монгольский рынок

Корейская E-Mart открыла шестой магазин в Монголии

18 декабря компания E-Mart объявила об открытии своего шестого магазина в Монголии, E-Mart Tenger, в ключевом торговом районе на востоке Улан-Батора, столицы страны.

Магазин E-Mart Tenger расположен на первом этаже автовокзала Dragon Tenger и занимает площадь 2545 квадратных метров.

В прошлом году E-Mart открыл свой пятый магазин в автовокзале Dragon в западной части Улан-Батора, что стало его вторым магазином, ориентированным на коммерческие зоны транспортных узлов.

Наиболее примечательной особенностью шестого магазина E-Mart в Монголии является расширение ассортимента корейских товаров, вдвое превышающее количество в существующих магазинах.

Для начала, E-Mart разместил бренд No Brand, пользующийся большой популярностью в Монголии, прямо у входа в магазин, создав в нем отдельную торговую зону площадью 120 квадратных метров, предлагающую около 800 товаров, включая закуски и товары для дома.

Также была создана зона, посвященная косметике. В магазине представлено около 470 товаров от корейских косметических брендов, таких как Glow:Up by Beyond, бренд средств по уходу за кожей, разработанный в сотрудничестве с LG Household & Health Care, а также Innisfree и TonyMoly.

Кроме того, в меню магазина представлено более 50 блюд, включая корейские блюда, такие как кимбап, чокбаль и жареная курица, а также местные монгольские блюда, такие как хуушуур и цуйван.

Корейская E-Mart вышла на монгольский рынок в 2016 году по франчайзинговому соглашению с местной компанией Altai Group. За девять лет с момента выхода на рынок объем продаж вырос в 14 раз.

В следующем году E-Mart планирует дальнейшее расширение своего присутствия за счет открытия дополнительных магазинов в новых торговых районах и внедрения новых форматов, включая отдельные магазины No Brand и зоны No Brand, которые будут управляться в сотрудничестве с местными розничными торговцами.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNew

