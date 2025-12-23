Китай разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет вблизи Монголии

В докладе Пентангона утверждается, что Китай ускоряет наращивание военной мощи, и Пекин планирует превысить отметку в 1000 боеголовок к 2030 году.

Согласно проекту доклада Пентагона, с которым ознакомилось агентство Reuters, Китай, как сообщается, разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет в трех недавно построенных шахтах вблизи своей границы с Монголией и проявляет мало интереса к переговорам по контролю над вооружениями.

В оценке подчеркивается ускорение наращивания военной мощи Пекина: в докладе говорится, что Китай расширяет и модернизирует свои ядерные силы быстрее, чем любая другая ядерная держава. Китайские чиновники неоднократно отвергали подобные выводы, называя их попытками «очернить и опорочить Китай и преднамеренно ввести в заблуждение международное сообщество».

Представители Пентагона отказались от комментариев, когда к ним обратились представители Fox News Digital по поводу сообщения Reuters.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что может продолжить переговоры о денуклеаризации с Китаем и Россией. Однако в докладе Пентагона сделан вывод, что Пекин, по всей видимости, не склонен к диалогу.

«Мы по-прежнему не видим желания со стороны Пекина принимать подобные меры или вести более всесторонние дискуссии по контролю над вооружениями», — говорится в докладе.

Согласно оценке, Китай, вероятно, разместил более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 (Дунфэн-41, DF-41 (东风-41, «Восточный Ветер-41») — китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), предназначенная для доставки ядерных зарядов. Предполагается, что она имеет дальность в 12 000 - 14 000 км и несёт разделяющуюся головнуючасть, содержащую до 10 боевых блоков) в шахтах вблизи монгольской границы.

Хотя Пентагон ранее и сообщал о существовании этих шахтных комплексов, он публично не называл цифру количества ракет, размещенных внутри них.

Посольство Китая в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментарии.

В докладе не были указаны потенциальные цели для недавно загруженных ракет, и его содержание может измениться до момента официального представления в Конгресс, заявили американские официальные лица.

В 2024 году запасы ядерных боеголовок Китая оставались на уровне чуть более 600 единиц, что отражает, как отмечается в отчете, более медленные темпы производства по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее, Пекин движется к тому, чтобы к 2030 году превысить отметку в 1000 ядерных боеголовок.

Китай заявляет о приверженности ядерной стратегии самообороны и политике неприменения ядерного оружия первым. Однако аналитики говорят, что публичные заявления Пекина все чаще противоречат этой сдержанности.

«Для страны, которая по-прежнему выступает за политику неприменения ядерного оружия первыми, Китай все чаще демонстрирует свой ядерный арсенал, в том числе впервые в сентябре проведя совместную демонстрацию своей ядерной триады», — заявил Джек Бернхэм, старший аналитик-исследователь программы по Китаю в Фонде защиты демократий.

Бернхэм заявил, что отказ Пекина от переговоров по контролю над вооружениями отражает темпы наращивания производства оружия в стране. «Китай не заинтересован в закреплении за собой долгосрочного стратегического невыгодного положения и намерен создать арсенал, сопоставимый с его предполагаемым местом в мире, наряду с Соединенными Штатами и, возможно, в конечном итоге превосходящий их», — сказал он.

В докладе также содержится предупреждение о том, что Китай рассчитывает вступить в войну за Тайвань и одержать победу к концу 2027 года. Пекин считает этот самоуправляемый остров своей территорией и никогда не исключал применения силы.

В докладе говорится, что Китай совершенствует варианты захвата Тайваня «грубой силой», включая удары на большие расстояния до 2000 морских миль от материка, которые могут сорвать военные операции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Полученные данные появились в преддверии истечения срока действия Договора СНВ-3 2010 года, последнего оставшегося соглашения между Соединенными Штатами и Россией о контроле над ядерным вооружением. Договор ограничивает количество развернутых стратегических ядерных боеголовок у обеих сторон до 1550.

«Удивительно, что Китай загрузил пока только около 100 из недавно построенных силосов», — сказал Гордон Чанг. «Это свидетельствует о нехватке средств в Народно-освободительной армии Китая».

Чанг предостерег от продления действия договора СНВ-3 без участия Пекина. «Сейчас не время для того, чтобы США соглашались на продление договора СНВ-3 с Россией», — сказал он. «Россия и Китай являются де-факто союзниками, и они объединились против Америки. Без участия Китая в сделке — Пекин категорически отвергает все инициативы США по контролю над ядерным вооружением — ни один договор не может отвечать интересам Америки».

автор: Эфрат Лахтер — журналист-расследователь и военный корреспондент. Ее работа привела ее в 40 стран, включая Украину, Россию, Ирак, Сирию, Судан и Афганистан.

перевод: Татар С.Майдар

источник: Fox News

