Путин на встрече с Рахмоном высказался об убийстве таджикского мальчика в подмосковной школе и обещал наказать виновных

Таджикистан, общество
9:14, 23 декабря 2025
- Просмотров: 3257
Обновлено: 9:22, 23 декабря 2025
|Предыстория: В Подмосковье подросток пришел в школу с ножом и ранил нескольких человек, один из учеников погиб
CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном принес соболезнования в связи с недавней гибелью таджикского мальчика Кобилжона Алиева в школе поселка Горки-2 Одинцовского района и назвал произошедшее терактом, сообщает Кремль.
«Но начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и Вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объёме. Повторяю ещё раз: меня шокировало это преступление.
Как уже сказал, преступления подобного рода вообще выходят за грань понимания, а если такие теракты совершаются ещё в отношении детей, то это вызывает особые чувства.
Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика», - сказал Путин.
В свою очередь, Эмомали Рахмон поблагодарил Владимира Путина за тщательное и полноценное расследование убийства таджикского мальчика в Одинцово.
«Конечно, то, что произошло, – это неожиданно. Таких преступников хватает сейчас в мире, мы в очень сложном мире живём. Но то, что происходило, уважаемый Владимир Владимирович…
Сами сейчас [работаем над тем], чтобы [проводилось] тщательное со стороны наших правоохранительных органов расследование. И виновные должны быть наказаны – надеюсь, что это будет на вашем контроле», - сказал Рахмон.
16 декабря девятиклассник пришел в школу с ножом, ранил охранника, а затем убил ученика четвертого класса. После этого нападавший забаррикадировался в одном из кабинетов. Спецназовцы убедили его сдаться без штурма. В МИД Таджикистана заявили, что нападение произошло на почве национальной ненависти. МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка.