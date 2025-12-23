Путин на встрече с Рахмоном высказался об убийстве таджикского мальчика в подмосковной школе и обещал наказать виновных

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном принес соболезнования в связи с недавней гибелью таджикского мальчика Кобилжона Алиева в школе поселка Горки-2 Одинцовского района и назвал произошедшее терактом, сообщает Кремль.

«Но начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и Вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объёме. Повторяю ещё раз: меня шокировало это преступление.

Как уже сказал, преступления подобного рода вообще выходят за грань понимания, а если такие теракты совершаются ещё в отношении детей, то это вызывает особые чувства.

Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика», - сказал Путин.

В свою очередь, Эмомали Рахмон поблагодарил Владимира Путина за тщательное и полноценное расследование убийства таджикского мальчика в Одинцово.

«Конечно, то, что произошло, – это неожиданно. Таких преступников хватает сейчас в мире, мы в очень сложном мире живём. Но то, что происходило, уважаемый Владимир Владимирович…

Сами сейчас [работаем над тем], чтобы [проводилось] тщательное со стороны наших правоохранительных органов расследование. И виновные должны быть наказаны – надеюсь, что это будет на вашем контроле», - сказал Рахмон.

16 декабря девятиклассник пришел в школу с ножом, ранил охранника, а затем убил ученика четвертого класса. После этого нападавший забаррикадировался в одном из кабинетов. Спецназовцы убедили его сдаться без штурма. В МИД Таджикистана заявили, что нападение произошло на почве национальной ненависти. МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка.

