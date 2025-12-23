экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лукашенко назвал число комплексов «Орешник», которые разместят в Беларуси
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Максимум 10 российских комплексов «Орешник» будет размещено в Беларуси. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

«Орешник» — новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Впервые о нем объявили в ноябре 2024 года после пуска ракеты с полигона Капустин Яр по заводу «Южмаш» в Днепре.

В декабре того же года Лукашенко заявил о возможном размещении комплекса в Беларуси, а в августе 2025-го на территории страны началось обустройство первых позиций под российский комплекс.

18 декабря президент Беларуси сообщил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» находится в республике с 17 декабря и уже заступил на боевое дежурство.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com