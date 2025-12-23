Лукашенко назвал число комплексов «Орешник», которые разместят в Беларуси

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Максимум 10 российских комплексов «Орешник» будет размещено в Беларуси. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

«Орешник» — новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Впервые о нем объявили в ноябре 2024 года после пуска ракеты с полигона Капустин Яр по заводу «Южмаш» в Днепре.

В декабре того же года Лукашенко заявил о возможном размещении комплекса в Беларуси, а в августе 2025-го на территории страны началось обустройство первых позиций под российский комплекс.

18 декабря президент Беларуси сообщил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» находится в республике с 17 декабря и уже заступил на боевое дежурство.