экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский рассказал, какие гарантии Украина хочет получить от Европы и США

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 декабря, что Украина и США завершили работу над базовым пакетом документов, которые должны лечь в основу будущего соглашения о мире и гарантиях безопасности, сообщает «Суспiльне».

Ключевой документ — соглашение о гарантиях безопасности, которое будет содержать закрытые приложения и детали по поддержке армии Украины. Также готовы первые драфты договора о восстановлении страны.

«На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Первые наработки готовы почти на 90%. Это именно те детали, которые важны для нас: на что может рассчитывать наша армия и Украина после подписания, насколько сильными мы можем быть», — сказал Зеленский, выступая в Дипломатической академии.

Президент Украины опубликовал в своем телеграм-канале список гарантий безопасности, которые украинская сторона рассчитывает получить от Европы и США.

  • Численность Вооруженных сил Украины составит 800 тысяч человек. Украина рассчитывает, что партнеры предоставят деньги, которые позволят обеспечить такую армию.
  • Украина станет членом Евросоюза.
  • «Коалиция желающих» из 30 стран обеспечит Украине «безопасность в небе, на земле, на море», а также в областях энергетики, финансов, помощи, укрытий.
  • США предоставят гарантии безопасности (они будут юридически обязательны, их поддержит американский конгресс), а также «пакет сдерживания» — вооружения для ВСУ.

Зеленский сообщил, что украинская делегация в последние дни провела в США переговоры с администрацией Дональда Трампа и сейчас возвращается в Киев. «Американцы остались сейчас на переговорах с представителями России. Они будут разговаривать, и потом мы получим от них фидбек. От нас они всю информацию получили», — добавил президент Украины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com