В сирийском Алеппо произошли столкновения правительственных сил с курдскими формированиями

CentralAsia (CA) - В сирийском городе Алеппо произошли столкновения между силами центрального правительства Сирии и курдскими формированиями, сообщает «Би-би-си».

Каждая из сторон обвинила другую в том, что именно она открыла огонь первой на контрольно-пропускных пунктах в курдских районах Алеппо.

По сообщениям с обеих сторон, в перестрелках погибли как минимум три человека и 25 человек получили ранения. Так, агентство SANA сообщило, что под обстрелами со стороны Сирийских демократических сил погибли два мирных жителя и еще восемь были ранены, а СДС заявили, что в результате ракетных обстрелов и огня из танков со стороны правительственных сил в двух районах Алеппо, Шейх-Максуд и Ашрафия погибла одна женщина и еще 17 гражданских лиц получили ранения.

Районы Шейх-Максуд и Ашрафия находятся под контролем курдских сил.

Вечером министерство обороны Сирии и командование курдских Сирийских демократических сил объявили, что приказали своим частям в Алеппо прекратить огонь.

Согласно заключенному в марте соглашению, курдские гражданские и военные структуры, которые контролируют большую часть северо-востока Сирии, должны были до конца этого года влиться в единые структуры власти, подчиненные Дамаску. Однако из-за серьезных разногласий между сторонами соглашение в срок не выполнено.

Ранее источники сообщали Reuters, что Дамаск направил Сирийским демократическим силам предложение, в котором выразил готовность реорганизовать группировку в три основные дивизии и более мелкие бригады при условии, что она уступит часть командных полномочий и откроет свою территорию для других подразделений сирийской армии.