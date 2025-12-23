Двум узбекистанцам на родине ограничили свободу после службы в армии РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Еще двое граждан Узбекистана были осуждены на родине по возвращении со службы в российской армии. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на приговоры судов Ферганской и Навоийской областей.

Дело 49-летнего жителя Ферганы Л. С., обвиняемого в наемничестве, рассматривалось в Бешарыкском районном суде по уголовным делам. Согласно материалам дела, в мае 2023 года он выехал в Россию на заработки, но не смог получить разрешение на трудовую деятельность. Тогда он обратился в военкомат, откуда его направили в воинскую часть, где узбекистанец подписал контракт и получил 70 тысяч рублей, после чего его перевели в часть «Каменка». Он получил еще 50 тысяч и 170 тысяч рублей, а затем ежемесячно ему выдавали до 150 тысяч рублей. Узбекистанцу «были оформлены миграционная карта и визовые документы, а также переводы денежных средств в размере $420 и 45 тысяч рублей наличными», пишет издание.

В «Каменке» ему присвоили звание рядового, выдали обмундирование и направили в зону боевых действий. С 27 июля 2023 года он участвовал в боевых операциях в составе подразделений Вооруженных Сил РФ, в том числе в луганских районах. В приговоре отмечается, что он выполнял задачи по огневой поддержке и участвовал в боестолкновениях.

Во время службы мужчина несколько раз получал ранения различной степени тяжести, в том числе осколочные во время артиллерийских обстрелов. После лечения он возвращался в зону конфликта. В июне 2024 года, получив очередное ранение, Л. С. был демобилизован по состоянию здоровья и в сентябре вернулся в Узбекистан.

На суде он признал вину и выразил раскаяние, сообщив, что является единственным кормильцем семьи, в которую входят жена, несовершеннолетний ребенок и сын-студент. Суд признал его виновным по части 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Похожее решение принял суд по уголовным делам Навоийской области по делу 28‑летнего жителя Хатырчинского района С. С. Как следует из материалов суда, он выехал в Россию в 2021 году на заработки, а в апреле 2025 года подписал годовой контракт с ВС РФ.

После прохождения военной подготовки, включавшей обучение обращению с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и беспилотниками, С. С. был направлен в район города Луганска. Там он получил ранения в результате атаки беспилотников. После лечения в госпитале вернулся в Узбекистан, где сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Экспертиза зафиксировала у него телесные повреждения средней степени тяжести.

На суде С. С. признал вину и заявил, что оказался в трудной жизненной ситуации. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 154 УК и, учитывая смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние и наличие семьи с маленьким ребенком, — применил статью 57 УК, позволяющую назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда С. С. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года с запретом покидать место жительства без разрешения и с рядом дополнительных ограничений.