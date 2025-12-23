Житель Узбекистана получил три года тюрьмы за наемничество и участие в военных действиях в Украине

CentralAsia (UZ) - 38-летний житель Узбекистана С. Х. осужден на три года лишения свободы за службу в армии иностранного государства. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на приговор суда.

Приговор вынесен в суде по уголовным делам Бустанского района Андижанской области. С. Х. признан виновным по ч. 1 ст. 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана.

Согласно материалам дела, в апреле текущего года С. Х. уехал в Россию на заработки. Через два месяца полицейские задержали его из-за отсутствия документов. По словам подсудимого, в отделении ему предложили подписать бумаги, содержание которых он не понял. Позднее выяснилось, что это был контракт на военную службу, предполагающий участие в объявленной Россией специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

После подписания контракта андижанца отправили в Донецк, где он занимался разгрузкой продовольствия для российских военнослужащих. Через некоторое время его перебросили в Луганск.

В один из осенних дней андижанец попытался разобрать верхнюю часть боевой гранаты, в результате чего произошел взрыв. С. Х. потерял мизинец и получил ранение запястья. Его госпитализировали. Однако андижанец сбежал из госпиталя и вернулся в Узбекистан. Отмечается, что за время службы в армии РФ он получил денежные выплаты в размере 800 тысяч рублей.