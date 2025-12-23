При крушении самолета ВМС Мексики у побережья Техаса погибли пять человек
CentralAsia (CA) - Подтверждена гибель пяти человек, находившихся на борту упавшего у берегов Техаса самолета King Air Военно-морских сил Мексики. Об этом сообщили мексиканские ВМС
Всего на борту находились восемь человек. Двое выжили, поиски еще одного продолжаются в координации с властями США.
Самолет с бортовым номером ANX-1209 выполнял гуманитарную миссию по медицинской эвакуации. Причины авиакатастрофы пока не установлены.
