До конца недели в Узбекистане может вновь наблюдаться повышенное загрязнение воздуха

CentralAsia (UZ) - После периода обильных осадков на фоне относительного повышения температуры воздуха на территории Узбекистана вновь активизируются инверсионные процессы в атмосфере. Об этом сообщил Узгидромет.

«Данное явление особенно отчётливо проявляется в ряде регионов республики, в том числе в городе Ташкенте, Самаркандской и Джизакской областях, где в утренние, вечерние и ночные часы происходит ограничение воздухообмена в приземном слое атмосферы», — отмечается в сообщении.

В результате формируются неблагоприятные метеорологические условия, затрудняющие рассеивание загрязняющих веществ.

«С учётом природно-географического положения, особенностей рельефа и синоптических условий, территория Узбекистана в целом относится к регионам с частым и практически постоянным проявлением атмосферной инверсии», — напомнили в агентстве.

Согласно текущим прогнозам, тёплая погода и инверсионные процессы по республике сохранятся до конца недели.