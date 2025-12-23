экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп поговорил по телефону с Токаевым и Мирзиёевым и пригласил их на саммит G20
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.

«Сегодня утром у меня состоялись два замечательных телефонных разговора с Касым-Жомартом Токаевым, президентом Республики Казахстан, и Шавкатом Мирзиёевым, президентом Республики Узбекистан. Мы обсудили важность урегулирования продолжающихся конфликтов и расширения торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами великолепны. В следующем году Соединенные Штаты будут принимать саммит G20, и мы направим приглашения обоим лидерам присоединиться к нам в качестве гостей на этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами», – написал Трамп в Truth Social.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com