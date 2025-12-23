Трамп поговорил по телефону с Токаевым и Мирзиёевым и пригласил их на саммит G20

- Азия и мир, политика
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.
«Сегодня утром у меня состоялись два замечательных телефонных разговора с Касым-Жомартом Токаевым, президентом Республики Казахстан, и Шавкатом Мирзиёевым, президентом Республики Узбекистан. Мы обсудили важность урегулирования продолжающихся конфликтов и расширения торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами великолепны. В следующем году Соединенные Штаты будут принимать саммит G20, и мы направим приглашения обоим лидерам присоединиться к нам в качестве гостей на этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами», – написал Трамп в Truth Social.