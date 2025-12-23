Трамп и Токаев обсудили ситуацию в Украине

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Акорда, в ходе беседы главы государств провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику.

Токаев подтвердил приверженность Казахстана полной реализации договоренностей, достигнутых во время его визита в Вашингтон в ноябре этого года.

«Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации «на поле».

Поэтому Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли.

Касым-Жомарт Токаев отметил выдающиеся лидерские качества американского президента, что позволило ему завершить ряд международных военных конфликтов и достичь положительных результатов в усилении внутреннего потенциала США.

В завершение глава нашего государства пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения