Монголия исключена из списка стран, требующих особого внимания при проверке для получения японской визы

Монголия была исключена из списка стран, требующих особого внимания при проверке виз в Японии, и вошла в число 12 стран Азии с самым высоким уровнем выдачи виз.

К странам с самым высоким уровнем выдачи виз относятся Южная Корея, Сингапур, Бруней, Гонконг, Тайвань, Макао, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Индия.

Для граждан азиатских стран Япония предлагает упрощенный въезд для краткосрочных поездок гражданам Южной Кореи, Сингапура, Брунея, Гонконга, Тайваня и Макао, в то время как такие страны, как Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Индия, часто имеют более простые процедуры или варианты электронных виз.

Япония предъявляет более строгие требования к визам гражданам таких стран, как Китай, Россия, Вьетнам, Филиппины и страны СНГ (например, Украина, Грузия), часто требуя больше документов, справки о несудимости или участия в организованных турах. В то же время в некоторых странах действуют упрощенные процедуры получения электронных виз или безвизовый режим для владельцев электронных паспортов, все зависит от гражданства и цели визита.

Страны, часто требующие более тщательной проверки/документации:

Азия: Китай, Вьетнам, Филиппины, Непал, Мьянма, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия (особенно для обучения/долгосрочного пребывания).

Бывший Советский Союз/Восточная Европа: Россия, Украина, Грузия, другие страны СНГ.

