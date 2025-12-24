Япония окажет Монголии практическую поддержку в повышении уровня кибербезопасности

слева: Масао Сино, Мягмарнаран Бавуужав и Балдансамбуу Энх-Амгалан

Монголия подвергается 60 000–70 000 кибератак каждую неделю. Поэтому Монголия стремится к укреплению своей кибербезопасности совместно со своими «третьими соседями», такими как Япония и Великобритания.

В рамках «Плана по укреплению системы управления безопасностью и возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации в критически важной информационной инфраструктуре Монголии», реализуемого при финансовой поддержке правительства Японии, начались подготовительные исследования.

Цели плана:

Повышение безопасности критически важной информационной инфраструктуры;

Укрепление потенциала по предотвращению, обнаружению и реагированию на кибератаки и нарушения безопасности;

Укрепление технического, технологического и институционального потенциала.

В рамках проекта будет проведён ряд предварительных исследований, результаты которых будут представлены Правительству Японии. В случае получения поддержки Правительства двух стран подпишут соответствующие документы для официальной реализации плана безвозмездной помощи. Данное сотрудничество направлено на углубление связей в сфере безопасности между двумя странами, особенно в области кибербезопасности.

Протокол встречи, организованной в рамках подготовительного исследования, со стороны Монголии подписал исполняющий обязанности Государственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и коммуникаций Мягмарнаран Бавуужав, а со стороны Японии — руководитель исследовательской группы Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Масао Сино и руководитель службы Совета по кибербезопасности Балдансамбуу Энх-Амгалан.

Целью грантовой помощи Японии является повышение кибербезопасности Монголии путем укрепления ее технических, технологических и институциональных возможностей по предотвращению, обнаружению и реагированию на кибератаки и инциденты, направленные против критически важной информационной инфраструктуры.

